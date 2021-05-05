Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı, büyüme değişmedi - Son Dakika

Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı, büyüme değişmedi

05.05.2021 10:22
Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı, büyüme değişmedi, System.String[]

Merkez Bankası, Mayıs ayı beklenti anketi sonuçlarına göre yılsonu dolar kuru tahmini 8,71'e yükseldi.

Merkez Bankası, Mayıs ayı beklenti anketi sonuçlarına göre yılsonu dolar kuru tahmini 8,71'e yükseldi. Büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,3 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mayıs ayı beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,12 iken, bu anket döneminde yüzde 13,81 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,26 iken, bu anket döneminde yüzde 11,81 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,55 ve yüzde 9,99 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,53 ihtimalle yüzde 10,00 – 10,99 aralığında, yüzde 26,88 ihtimalle yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 23,70 ihtimalle ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,00'ının beklentilerinin yüzde 11,00 – 11,99 aralığında, yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 16'nın beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,93 ihtimalle yüzde 9,00'den daha düşük, yüzde 29,61 ihtimalle yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 25,66 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 38,78'inin beklentilerinin yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 20,41'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 20,41'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,03 iken, bu anket döneminde yüzde 19,00 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 19,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,52 iken, bu anket döneminde yüzde 15,63'e yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,49 ve yüzde 15,55 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,57 TL iken, bu anket döneminde 8,71 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,78 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4.1 olarak gerçekleşti.

-İHA-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs, dolar, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı, büyüme değişmedi - Son Dakika


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