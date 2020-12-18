Yılsonu dolar kuru beklentisi düştü - Son Dakika

Yılsonu dolar kuru beklentisi düştü

18.12.2020 15:13
Yılsonu dolar kuru beklentisi düştü, System.String[]

Yıl sonu dolar kuru beklentisi, 7,89 lira iken, bu anket döneminde 7,77 liraya düştü.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi, 7,89 lira iken, bu anket döneminde 7,77 liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini paylaştı. Buna göre, cari yıl sonu döviz kuru (doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 TL iken, bu anket döneminde 7,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 TL iken, bu anket döneminde 8,37 TL olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken, bu anket döneminde yüzde 14,18 olmuştur.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,77 iken, bu anket döneminde yüzde 10,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,20 ve yüzde 9,24 olarak gerçekleşti.

12 Ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,30 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 32,14 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 32,95 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,55'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 34,55'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 32,73'ünün beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,24 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 36,07 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 12,39 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,15'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 42,31'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 19,23'ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz Beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,84 iken, bu anket döneminde yüzde 16,09 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,74 iken bu anket döneminde yüzde 16,07 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,49 ve yüzde 16,18 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,71 iken, bu anket döneminde yüzde 12,87'ye yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,65 ve yüzde 12,49 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 TL iken, bu anket döneminde 7,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 TL iken, bu anket döneminde 8,37 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde eksi 0,6 iken bu anket döneminde yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tüketici fiyat endeksi, Döviz Kuru, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılsonu dolar kuru beklentisi düştü - Son Dakika Ekonomi


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