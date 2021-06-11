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Yılsonu dolar kuru beklentisi ve büyüme beklentisi arttı - Son Dakika

Yılsonu dolar kuru beklentisi ve büyüme beklentisi arttı

11.06.2021 10:21
Yılsonu dolar kuru beklentisi ve büyüme beklentisi arttı, System.String[]

Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre, yılsonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi.

Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre, yılsonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi. Büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,81 iken, bu anket döneminde yüzde 12,12 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,99 ve yüzde 10,16 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,09 ihtimalle yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 21,90 ihtimalle yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 19,65 ihtimalle ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 38,78'inin beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 24,49'unun beklentilerinin yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 12,24'ünün beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,36 ihtimalle yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 27,64 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 21,92 ihtimalle yüzde 11,00'dan daha büyük artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,67'sinin beklentilerinin yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 42,22'sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 17,78'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00'dan daha büyük olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,63 iken, bu anket döneminde yüzde 15,72'ye yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,55 ve yüzde 15,57 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yılsonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,71 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken, bu anket döneminde 9,23 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran, dolar, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılsonu dolar kuru beklentisi ve büyüme beklentisi arttı - Son Dakika Ekonomi


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