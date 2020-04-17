Yılsonu enflasyon tahmini geriledi, dolar kuru beklentisi arttı

Merkez Bankası Nisan ayı beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9.98'den yüzde 9.76'ya gerilerken, dolar kuru tahmini 6,51den 6,93'e yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,98 iken, bu anket döneminde yüzde 9,76 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,51 iken, bu anket döneminde yüzde 9,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,51 ve yüzde 8,62 olarak gerçekleşti.



12 ay sonrası enflasyon beklentileri



2020 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,3 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 25,1 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 25,6 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 16,9 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,2'sinin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 28,9'unun beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 17,3'ünün beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, diğer yüzde 17,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.



24 ay sonrası enflasyon beklentileri



2020 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,1 ihtimalle yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 34,2 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 25,5 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 10,6 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,3'ünün beklentilerinin yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 40,0'ının beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 24,4'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 11,1'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.



Faiz beklentileri



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,38 iken, bu anket döneminde yüzde 9,13'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,27 iken bu anket döneminde yüzde 9,03 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,33 ve yüzde 9,33 olarak gerçekleşti.



Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,41 iken, bu anket döneminde yüzde 11,40'a yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,50 ve yüzde 11,67 olarak gerçekleşti.



Döviz kuru beklentileri



Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,51 TL iken, bu anket döneminde 6,93 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,66 TL ve 7,11 TL olarak gerçekleşti.



GSYH büyüme beklentileri



GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde -0,6 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL