"Yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Elbette büyük hedeflere odaklanırken, burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz. Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir medya grubu tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi"nin açılışına video mesaj gönderdi. Türkiye 2023 Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Dünyamız oldukça sancılı geçen 2 yılın ardından korona virüs salgını ile mücadelesini artık daha ümitvar bir şekilde sürdürüyor. Başta sağlık, ulaşım, eğitim ve ticaret olmak üzere birçok alanda kademeli normalleşme adımlarının atılmaya başladığını görüyoruz. Küresel ekonomi geçen sene yaşadığı daralma sonrasında tekrar eski ritmine kavuşurken, üretim ve ihracat da artıyor, insan hareketliliğinin yeniden başlaması ile birlikte turizmde de hızlı bir toparlanmaya şahit oluyoruz. Aşılamada ve tedavi yöntemlerinde kazanılacak mevziye bağlı olarak inşallah bundan sonraki sürecin çok hızlı gelişeceğine inanıyoruz. Ancak insanlık salgının sağlık boyutuna dair meseleleri çözdükçe bu sefer salgın kaynaklı farklı sorunlarla yüz yüze geliyor. Küresel enflasyon, tıpkı geçen seneki ekonomik durgunluk gibi bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu en ciddi sorundur" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK KENDİ ÖNCELİKLERİMİZ, KENDİ ÇIKARLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE POLİTİKALAR ÜRETİYOR VE YÜRÜTÜYORUZ"

Tedarik zincirlerinde meydana gelen kırılma sebebiyle boş kalan rafların da yine bu döneme damga vuran gerçeklerden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:

"Temel gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan fahiş artışları salgının en fazla mağdur ettiği toplum kesimlerinin yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bu durum özellikle Batı ülkelerinde ırkçılığın, İslam düşmanlığının ve yabancı karşıtlığının da artmasına yol açıyor. Ekonomimizi, insanımızı ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı da etkileyen bu tehditler karşısında Türkiye olarak kendi önceliklerimiz, kendi çıkarlarımız ve hedeflerimiz çerçevesinde politikalar üretiyor ve yürütüyoruz. Geçen sene salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülke aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapatırken, biz böyle bir yola başvurmadık. Bir taraftan salgın tedbirlerine riayet ederken, diğer taraftan da stratejik sektörlerimiz başta olmak üzere üretim süreçlerimizi devam ettirdik. Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Verdiğimiz destek ve teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık."

"YILSONU İTİBARIYLA ÇİFT HANELİ BÜYÜME RAKAMLARINA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gaziantep'ten Konya'ya, Kocaeli'nden Hatay'a, Ankara'dan Adana'ya kadar birçok şehre yeni üretim tesisleri kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, "Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1,8 büyürken, bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 7,2 ve yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak önemli bir rekora imza attık. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Elbette büyük hedeflere odaklanırken, burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz. Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FELAKET TELLALLARINA PRİM VERMEDEN TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM, İHRACAT, YATIRIM VE İSTİHDAM TEMELLERİ ÜZERİNDE YÜKSELTMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Tarım ürünlerinde yüksek alım fiyatları belirleyerek çiftçilerin ve üreticilerin korunmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, "Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde yaptığımız artışlarla da çıtayı bir haydi yüksek tuttuk. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek, geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kerim devlet anlayışımızın tezahürü olan bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Her krizin aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

(Hülya Keklik - Derya Yetim-İHA)