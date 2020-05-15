Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 9.38'e geriledi

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Nisan dönemindeki yüzde 9.76'den, Mayıs döneminde yüzde 9.38'e gerilerken, dolar kuru beklentisi 7.02 liraya yükseldi.

Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.70'ten yüzde 9.20'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde yüzde 8.62'den, yüzde 8.30 düzeyine geriledi.

Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26.3 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 32.3 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 24.2 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16.1 olasılıkla yüzde 7.00 - 7.99 aralığında, yüzde 35.1 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 22.4 olasılıkla da yüzde 9.00 - 9.99 aralığında olacağı öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre de, katılımcıların yüzde 32.1'inin beklentileri yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 39.6'sının beklentileri yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 15.1'inin beklentilerinin ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında oldu.

Beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.93 lirayken, bu anket döneminde 7.02 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 7.11 liradan 7.22 liraya yükseldi.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde "yüzde 0.6 küçülme" olarak öngörülürken, bu anket döneminde "yüzde 1.3 küçülme" olarak öngörüldü. Buna karşılık, 2021 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.