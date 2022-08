Genç Türk, Çin'in Kuzeybatısındaki Tohum Tarlasında Hayallerinin Peşinden Gidiyor

YİNCHUAN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Mustafa Furkan Özgener, yaz sıcağında klimalı odalara kaçmak yerine, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Pingluo ilçesinde bulunan ve 200 türden fazla kavun çeşidini barındıran deneysel bir tohum tarlasında güneş ışığının altında olmayı tercih ediyor. Kavun toplayan, tartan, inceleyen, tadına bakan, kayıt altına alan ve fotoğraf çeken 31 yaşındaki Türk'ün her gün 50 çeşit kavun denemesi gerekiyor. Özgener, "Tarlada çalışmayı seviyorum. Türkiye'de sıcak yaz aylarında kavunlar çok seviliyor ve benim buradaki işim de Türk müşteriler için en iyi çeşitleri seçmek" diyor. Eskiden Çin'de iş yapan babasından ilham alan Özgener, üniversitede Çince okumuş ve Çin'e yapacağı bir yolculuğu beklemeye başlamış. Bu şans, 2011 yılında, genç adamın değişim öğrencisi olarak Beijing'e gelmesi ve Çin'e ilk seyahatini gerçekleştirmesiyle gelmiş. Özgener, iki yıl sonra Çin'in Zhongshan Üniversitesi'nde turizm yönetimi yüksek lisansı yapmak için başvuruda bulunmuş. O zamandan bu yana renkli Çin kültürünü öğrenmek ve çeşitli yemeklerin tadını çıkarmak için ülkenin dört bir yanını gezmiş ve bu da ona "Çin mahareti" kazandırmış. "Çin hakkında yeni şeyler öğrendikçe burada daha da çok kalmak istiyorum" diyen Özgener, iyi derece Çince ve İngilizcesiyle mezun olmasının ardından Pingluo ilçesindeki Ningxi Taijin Tohumları Limited Şirketi'nin Ortadoğu pazarında çevirmen olarak çalışmaya başlamış. Dünyanın önde gelen sebze üretici ve tüketicilerinden biri olan Çin, yıllık 20 milyon hektarlık ekim alanında 2021 yılında yaklaşık 800 milyon ton sebze hasadı yaptı.

Özgener'in çalıştığı şirketten Shen Qihai, "Ningxi Taijin Tohumları Limited Şirketi sebze ıslahı, üretimi, tanıtımı ve ithalatı ile ihracatına odaklanan bilimsel ve teknolojik bir şirket. Şirket şimdiye kadar 70'in üstünde tohum çeşidi ıslah etti ve Asya, Afrika ile Ortadoğu'daki 27 ülke ile bölgeye ihraç etti" dedi. "Ortadoğu ülkelerinde domates ve biber gibi pek çok sebze oldukça yaygın olsa da beslenme alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Şirket bu nedenle renk, tat ve şekil bakımından bu dış pazarlara daha iyi hitap eden tohumlar üretiyor" diyen Özgener, "Örneğin Çinliler körpe kavunları severken, Türkler yumuşak ve kremsi olanları tercih ediyor" diye ekliyor.Özgener, Kovid-19 salgını patlak vermeden önce yabancı müşterilerin tohum seçmesine yardımcı olmak için Çin'in güneyindeki Hainan adasında iki ay ve Ningxia'da dört ay daha geçirmeyi planlıyordu. Ardından yılın geri kalanında uluslararası pazarları geliştirmek için Türkiye'ye dönecekti. Ancak salgın nedeniyle bir yıldan fazla bir süredir Ningxia'da, her gün tarladaki hedef tohumları gözlemliyor, karşılaştırıyor ve seçiyor. "Eskiden sadece tercüme işi yapıyordum ama şimdi aynı zamanda tohumlarla ilgili her şeyden sorumluyum ve tohumların seçilmesi ile ıslahı konusunda bir sürü şey öğrenebilirim" diyen Özgener, kırsaldaki ağır tempolu hayatın tadını çıkarıyor ve aynı zamanda da yerel çiftçilerle gayet iyi geçiniyor. Bazı yerlilerin sıklıkla kendisiyle ev yapımı yemeklerini paylaştığını belirten Özgener, "Ben de bunun ardından hediye olarak onlar için bir kavun kesiyorum" diye anlatıyor. "İşimin her yönünü seviyorum. Burada hayalimin peşinden gitmeye devam edeceğim. Çin bereketli bitkisel gen kaynaklarına sahipken Ortadoğu'nun ise büyük bir pazarı var. Bu ikisi arasında köprü olarak daha iyi bir rol oynayabilirim."