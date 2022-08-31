Çin'deki Helan Dağı'nın Muhteşem Manzarası

YİNCHUAN, 31 Ağustos, (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki Helan Dağı'nın manzarası görülüyor, 30 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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