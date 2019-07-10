"Yine 15 Temmuz olsa çocuğumla yine sokağa çıkardık"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan babası, oğlunun ve oğlunun acısına dayanamayıp bir yıl sonra hayatını kaybeden eşinin mezarına hemen her gün giderek dua ediyor.

AHMET ÖZLER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan babası, oğlunun ve oğlunun acısına dayanamayıp bir yıl sonra hayatını kaybeden eşinin mezarına hemen her gün giderek dua ediyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Karabüklü 44 yaşındaki Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, daha oğlunun acısını yaşarken 17 Eylül 2017'de de oğlunun acısına daha fazla dayanamayan eşi Şazi Arslan'ı kaybetti.



Öğlebeli Mezarlığında bulunan oğlunun mezar taşına "15 Temmuz şehidi", eşinin mezar taşına da "15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın annesi" ve "oğluna kavuştu" yazdıran baba Arslan, mezarlara diktiği çiçekleri elleriyle suluyor.

Baba Zeki Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki olaylarla ilgili görülen davanın evrağından oğlunun gözünden vurulduğunu öğrendiğini söyledi.

"15 Temmuz'da sokağa çıkılmasaydı bu kadar rahat sokaklarda gezebilir miydik? Yine 15 Temmuz olsa çocuğumla yine sokağa çıkardık." diyen baba Arslan, sokaklarda darbeye direnenlerin Türkiye'yi hainlerden kurtardığını anlattı.

"Bu ülke bizim"

15 Temmuz darbe girişimini yönetenlerin yargılandığına ve çeşitli cezalar aldıklarına işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"İdam kanunu çıksaydı daha iyi olurdu. 15 Temmuz'dan bugüne suçlular asılabilirdi. Amerika asıyor da biz neden asamıyoruz? Oğlumun katillerinin asılmasını isterdim. Kurşun oğlumun gözünden girmiş ve olduğu yerde can vermiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 şehit var, 182 gazi var. Orayı nasıl taramışlar. Bir insanlık hareketi değil bu. Şu anda bile bir savaş içindeyiz Türkiye olarak. Bu ülke bizim. Gelecek nesiller var, torunlar var."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

23 Haziran'da AK Parti İstanbul il binasında neler yaşandı?

Zırhlı Birlikler davasında karar: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti