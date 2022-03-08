Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl kadına yönelik şiddet ve kadın haklarında gerilemeyi protesto niteliğinde etkinlikler, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte gece yürüyüşleri düzenleniyor.

İstanbul'daki kadınların buluşma adresiyse her yıl olduğu gibi Taksim. Ancak eyleme valilik ve kaymakamdan yine izin çıkmadı. Yürüyüş öncesi alınan 'önlemler' kapsamında dün itibariyle emniyet birçok noktayı polis bariyerleri ile çevirdi.

METROLAR TAKSİM'DE DURMAYACAK

Yine valiliğin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu tamamen, Şişhane istasyonunun ise İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim- Kabataş füniküler hattı saat 13:00 itibarıyla yolcu alımına kapatıldı.

EGM: İZİNSİZ YERLERDE ETKİNLİĞE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; 18 Şubat 2022 tarihinden günümüze kadar 46 ilimizde 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlik; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde açık hava toplantısı ve diğer etkinlikler (basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant açma, kapalı yer toplantısı, pankart açma ve yürüyüş) şeklinde düzenlenmiştir.

Bu etkinliklerde kanuna aykırı hareket eden 12 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. 8 Mart 2022 tarihinde etkinlikler aynı şekilde 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konu ile ilgili etkinliklerin yasal zeminde ve belirlenen yerlerde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN 'GEREKÇESİ': HAK VE ÖZGÜRLÜKLER!

EGM'nin açıklaması sonrasında İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Valilikten pazartesi günü yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul'da 03 Mart 2022 tarihinden günümüze kadar 20 ilçemizde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde, kapalı ve açık yer toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant-pankart açma ve yürüyüş şeklinde 47 etkinlik düzenlenmiştir. Sosyal medya yoluyla yapılan bazı paylaşımlarda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Taksim Meydanı ve çevresinde, çeşitli etkinlikler düzenleneceği yönünde çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Beyoğlu Kaymakamlığımızca 08 Mart 2022 Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir. Bunun yanında, İstanbul'da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

Kadınlar ise engellemelere rağmen Taksim'de buluşmakta kararlı.

Yapılan açıklamada "Geçen yıl da yolları kapamışlardı. Geçen yıl da, hatta önceki yıl da, hatta daha önceki yıl da İstiklal kapalıydı. Ama #FeministGeceYürüyüşü için on binler vazgeçmedi.Kimimiz saatlerce yürüdük yine buluşmayı başardık. Bu sene de öyle olacak." denildi.

Paylaşımda ayrıca "19 yıldır gecelerde, sokaklarda, meydanlarda, Taksim'de yürüyoruz. Yürüdükçe kalabalıklaştık, isyan ettikçe güçlendik. Bu sene 20. yıl. 20.Feminist Gece Yürüyüşünde bizden alınanları geri almak, kazanımlarımıza yenilerini katmak için saat 19.30'da yine Taksim'deyiz. #8M2022" ifadeleri kullanıldı.