Son Dakika Haberleri: Yine Aynı Görüntü Yaşandı, Belediye Dubalarla Kapattı

Yine Aynı Görüntü Yaşandı, Belediye Dubalarla Kapattı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir araç daha aynı sokakta merdivenlerde asılı kalınca belediye harekete geçti.

Yine Aynı Görüntü Yaşandı, Belediye Dubalarla Kapattı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir araç daha aynı sokakta merdivenlerde asılı kalınca belediye harekete geçti. Yol dubalarla kapatıldı.

Geçen hafta sonu Bursa'dan İznik'e gezmek için gelen bir aile araçları ile aynı sokak üzerinde bulunan merdivenlerde mahsur kalmıştı. Bu sabah yine aydı durum yaşandı. 54 KG 072 plakalı otomobilin sürücüsü, müze ve Yeşil Cami'nin olduğu alanı gezmek için müze sokağğına girdi. Yolun bitimindeki merdivenleri fark etmeyen sürücü aracı ile yine mahsur kaldı. Araçların peş peşe bu bölgede kalması üzerine İznik Belediyesi harekete geçerek yolu dubalarla kapattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:40 Kaynak: İHA

Araç, İznik, Bursa, Güncel
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