Yine Aynı Görüntü Yaşandı, Belediye Dubalarla Kapattı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bir araç daha aynı sokakta merdivenlerde asılı kalınca belediye harekete geçti.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde bir araç daha aynı sokakta merdivenlerde asılı kalınca belediye harekete geçti. Yol dubalarla kapatıldı.
Geçen hafta sonu Bursa'dan İznik'e gezmek için gelen bir aile araçları ile aynı sokak üzerinde bulunan merdivenlerde mahsur kalmıştı. Bu sabah yine aydı durum yaşandı. 54 KG 072 plakalı otomobilin sürücüsü, müze ve Yeşil Cami'nin olduğu alanı gezmek için müze sokağğına girdi. Yolun bitimindeki merdivenleri fark etmeyen sürücü aracı ile yine mahsur kaldı. Araçların peş peşe bu bölgede kalması üzerine İznik Belediyesi harekete geçerek yolu dubalarla kapattı. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:40 Kaynak: İHA
Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi
Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek
CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor