Artvin haberi... Yine aynı yer yine heyelan... Artvin'de heyelan anı kamerada - Son Dakika
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Artvin haberi... Yine aynı yer yine heyelan... Artvin'de heyelan anı kamerada

13.10.2022 11:03

Gelen Artvin haberine göre Yine aynı yer yine heyelan... Artvin'de heyelan anı kamerada Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa bölümünde 3,5 ay aradan sonra yine aynı yerde heyelan meydana geldi Heyelanda bir tır zarar görürken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in...

Yine aynı yer yine heyelan... Artvin'de heyelan anı kamerada

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa- Kemalpaşa bölümünde 3,5 ay aradan sonra yine aynı yerde heyelan meydana geldi

Heyelanda bir tır zarar görürken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı

ARTVİN - Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki bölümünde 3,5 ay aradan sonra yine aynı yerde heyelan meydana geldi. Heyelanda bir tır zarar görürken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Termik mevkii Esenkıyı Tır Parkı arasında taş ve toprak kütlelerinin kopması sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift taraflı olarak kapanırken, seyir halindeki bir tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan 1 Temmuz 2022 tarihinde yine aynı noktada heyelan meydana gelmiş, bu olayda 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin haberi... Yine aynı yer yine heyelan... Artvin'de heyelan anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin haberi... Yine aynı yer yine heyelan... Artvin'de heyelan anı kamerada - Son Dakika
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