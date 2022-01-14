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Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! - Son Dakika

Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!

14.01.2022 14:04
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!

Konya'da Selçuk Üniversitesi öğrencisi genç kız, arkadaşının 4. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın yaşandığı evin Melike Şahin'in aynı üniversiteden erkek arkadaşına ait olduğunu tespit etti.

Dün gece Akşehir ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde genç bir kızın, apartmanın 4'üncü katından düştüğünü görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen genç kızın, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi Melike Şahin (20) olduğu tespit edildi.

EV ERKEK ARKADAŞINA AİTMİŞ

Şahin'in cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın yaşandığı evin Şahin'in aynı üniversiteden erkek arkadaşına ait olduğunu belirledi. Şahin'in gözaltına alınan arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

"SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Öte yandan, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulundan paylaşılan mesajda, "Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Melike Şahin hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Selçuk Üniversitesi, Melike Şahin, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! - Son Dakika


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