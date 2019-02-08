Son Dakika Haberleri: Yine Bir Türk, Ülkenin En Yakışıklısı Olmaya Aday!

Yine Bir Türk, Ülkenin En Yakışıklısı Olmaya Aday!

1 saat önce

HOLLANDA'DA geçen yıl Luca Derin'in kazandığı 'Misters of The Netherlands 2019' yarışmasında yine bir Türk asıllı finale kaldı.

Yine Bir Türk, Ülkenin En Yakışıklısı Olmaya Aday!, System.String[]
HOLLANDA'DA geçen yıl Luca Derin'in kazandığı 'Misters of The Netherlands 2019' yarışmasında yine bir Türk asıllı finale kaldı. Ankaralı ailenin Hollanda'da doğumlu çocuğu olan 23 yaşındaki Mert Açıkel, yarışma için Hollanda'daki Türklerin desteğini bekliyor. Mankenlik tekliflerini değerlendirdiğini ancak oyuncu olmayı da istediğini belirten Açıkel, "Kendinizi güzel buluyor musuniz?" sorusuna da mütevazı cevap verdi. Açıkel, "Her insanın farklı güzellik anlayışı vardır ancak insanlar yakışıklı olduğumu söylüyor" ifadesini kullandı. Rotterdam'da gerçekleşecek finallerde kazananlar, halk oylaması ve jüri kararı ile belirlenecek. Finalde birinci ve ikinci olan yarışmacılar, uluslararası platformlarda yarışacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:45 

Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Ocak Ayında 42 Ülkeye Çay Satarak, 773 Bin Dolar Gelir Elde Etti Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu

İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:51:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yine Bir Türk, Ülkenin En Yakışıklısı Olmaya Aday!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]