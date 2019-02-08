Yine Bir Türk, Ülkenin En Yakışıklısı Olmaya Aday!
1 saat önce
HOLLANDA'DA geçen yıl Luca Derin'in kazandığı 'Misters of The Netherlands 2019' yarışmasında yine bir Türk asıllı finale kaldı.
HOLLANDA'DA geçen yıl Luca Derin'in kazandığı 'Misters of The Netherlands 2019' yarışmasında yine bir Türk asıllı finale kaldı. Ankaralı ailenin Hollanda
'da doğumlu çocuğu olan 23 yaşındaki Mert Açıkel, yarışma için Hollanda'daki Türklerin desteğini bekliyor. Mankenlik tekliflerini değerlendirdiğini ancak oyuncu olmayı da istediğini belirten Açıkel, "Kendinizi güzel buluyor musuniz?" sorusuna da mütevazı cevap verdi. Açıkel, "Her insanın farklı güzellik anlayışı vardır ancak insanlar yakışıklı olduğumu söylüyor" ifadesini kullandı. Rotterdam'da gerçekleşecek finallerde kazananlar, halk oylaması ve jüri kararı ile belirlenecek. Finalde birinci ve ikinci olan yarışmacılar, uluslararası platformlarda yarışacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:45
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