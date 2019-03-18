Son Dakika Haberleri: Yine Ceza Aldı

Yine Ceza Aldı

53 dakika önce

ALMANYA'nın Hannover kentinde yaşayan 6 çocuk babası 41 yaşındaki Orhan D., Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre ayrıldığı eşine şiddet uyguladığı için yargılandığı davada 40 yaşındaki hakim tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ALMANYA'nın Hannover kentinde yaşayan 6 çocuk babası 41 yaşındaki Orhan D., Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre ayrıldığı eşine şiddet uyguladığı için yargılandığı davada 40 yaşındaki hakim tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakimin oğlu ile Orhan D.'nin oğlu aynı ilkokula ve aynı sınıfa yazıldı. Orhan D., veli toplantısında kendisine ceza veren hakimi tanıdı. Okulun bahçesinde oğlunu hakimin oğlunu dövmesi için tembihledi. Hakimin oğlu öğretmene koşarak 'Beni dövdü, boğazımı sıktı ve hakaret etti' diye şikayette bulundu. Dayakçı öğrenci, öğretmeni ve okulun müdürü karşısında kendini "Onu dövmemi babam söyledi. Çünkü onun babası benim babamı hapse attı" sözleriyle savundu.

MEKTUP YAZDI AMA KİMSE İNANMADI

Öğrenci ertesi gün de öğretmeni ve okul müdürüne bir mektup yazdı ve babasını yanlış anladığını anlattı. Mektubunda babasının, onu dövmesini değil onunla oyun oynaması gerektiğini söylediğine yer verdi. Ancak mektup inandırıcı olmadı. Orhan D. hakkında, adam yaralamaya azmettirmekten dava açıldı. Savcı iddianamesinde "İki çocuk arasında sorun yokken, baba çocuğunu kendisine alet olarak kullanmış ve adalete karşı çıkmıştır" sözlerine yer verdi. Orhan D. mahkemede ifade vermedi. Okul müdürü, sınıf öğretmeni, oğlu dayak yiyen hakim ve Orhan D'nin kendisi lehine ifade vermesini istediği bir veli, tanık olarak dinlendi.

YASALARA UYMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİ

Orhan D'nin avukatı "Evde hakimin oğlunun dövülmesine ilişkin bir söz söylenmedi" sözleriyle müvekkilini savundu. Mahkemede son sözleri sorulan Orhan D. "Ben çocukları seviyorum" demekle yetindi. Hakim Jasha Uygungül, tarafları dinledikten sonra sanık Orhan D.'yi 11 ay hapis ile kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluşta 100 saat çalışma cezasına çarptırdı. Çocuklarını tek başına büyüten Orhan D.'nin yasalara uyması gerektiğini bundan sona öğrendiğine kanaat getiren hakim hapis cezasını erteledi. Orhan D., cezayı kabul etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:40 

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