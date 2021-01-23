Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı
23.01.2021 23:29
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı esnada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Acıdan kıvranan Gencebay, eşiyle birlikte hastaneye gitti. Gencebay, daha önce de bir çukura takılıp düşünce haber olmuştu.
Arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay'dan hayranlarına üzücü haber geldi.
Tek başına yürüyüş yapan Orhan Gencebay'ın bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Sol işaret parmağı kırılan Orhan Gencebay'ın acıyla kıvranarak taksiye binip eve gittiği daha sonra da evden eşiyle birlikte hastaneye götürüldüğü belirtildi.
PARMAĞINA ATEL TAKILACAK
TV100'ün haberine göre; özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE ÇUKURA TAKILIP DÜŞMÜŞTÜ
Orhan Gencebay daha önce de yine boğazda hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi Alman uzmandan FETÖ'nün "karanlık yapısı" konusunda uyarı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi