Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu - Son Dakika

Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu

31.03.2021 00:03
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu, System.String[]

Esra Erol'da programında yine izleyenlerin hayrete düştüğü bir olay daha yaşandı. Mağduriyetini gidermek için programa katılan Mehmet Bey, iş arkadaşı Ebru'nun kendisini 535 bin lira, arkadaşlarını ise farklı miktarlarda dolandırdığını iddia etti. Bunun üzerine yüzleştirilmek üzere yaşlı adamın karşısına çıkarılan kadın, parayı borç olarak aldığını söyleyerek, "Biraz geciktirmiş olabilirim. Ahlaksız teklifte bulundular. Karşılığında parayı aldım" diyerek kendisini savundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, iki eltinin yufkacı Muammer'e kaçma olayının yankıları henüz dinmemişken, akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Programın bugün ekrana gelen bölümünde Mehmet isimli bir şahıs, kendisinden 36 yaş küçük iş arkadaşı Ebru adlı bir kadın tarafından 535 bin lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaların ardından Esra Erol, canlı yayında yaşlı adamla kadını yüzleştirdi.

Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu

"AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDULAR"

Parayı borç olarak aldığını dile getiren kadın, 2 yıl önce aldığı 535 bin lira için "Biraz geciktirmiş olabilirim" sözleriyle kendisini savundu. Bunun üzerine yaşlı adam, kadının sözlerini yalanlayarak Ebru'nun daha önce de başka erkeklerden aynı şekilde para aldığını belirtti. Ancak dolandırıcı olarak iddia ettiği Ebru ise, "Ahlaksız teklifte bulundular. Karşılığında, ben de paraya ihtiyacım olduğu için ve ailem zor durumda olduğumu bilmediği için kabul ettim." itirafında bulundu.

Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu

TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Genç kadının sözleri sonrası Esra Erol ve stüdyodakiler hayrete düştü. İzleyicilerden gelen tepki üzerine skandal bir söze daha imza atan kadın, ahlaksız teklifin aslında tecavüz olduğunu iddia ederek, "Yayında bunu söylemeyecektim aslında, tecavüz olduğu için" diyerek bir kez daha şok yaşattı.

Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu

Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu - Son Dakika Magazin


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