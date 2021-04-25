Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi

Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır'ın yokluğu hissediliyor. Başakşehir maçında penaltıya sebebiyet verdikten sonra kurtarmayı başaran Harun Tekin, bu kez hatasından dönemedi. Serdar Aziz'in verdiği geri pasta rahat durumda olan Harun, etraftaki arkadaşlarına topu göndermekte kararsız kalınca pasın şiddetini ayarlayamadı ve Hajradinovic'e topu gönderdi.

HATAYI AFFETMEDİ

Hajradinovic ise bu hatayı affetmedi, soğukkanlı bir şekilde topu ağlara gönderdi. Harun Tekin'e bazı arkadaşları destek olurken, sitem edenler de vardı. Fenerbahçe bu hatadan sonra bir süre panikledi.