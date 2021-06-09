Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videolarla gündem olmaya devam ediyor. 4 ay önce araç ile seyahat ettiği sırada düşünceli olduğu bir videosunu paylaşan Sarıgül, bu kez paylaştığı videoda yine araçla seyahat ettiği sıra bir elini camdan çıkarıp içeriye doğru getiriyor ve diğer eliyle birleştiriyor. Ellerini birleştirdikten sonra, "Ya, ya, ya" diyen Sarıgül'ün nasıl bir mesaj verdiği ise sosyal medyada merak konusu oldu.