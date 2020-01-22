Yine hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yine hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine döndü - Son Dakika

Yine hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine döndü

6 saat önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye olan 30 yaşındaki Gökhan Gelen, bu defa bir otomobil ve TIR'dan akü hırsızlığı yaptığı belirlenip, gözaltına alındı.

Yine hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine döndü, System.String[]

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye olan 30 yaşındaki Gökhan Gelen, bu defa bir otomobil ve TIR'dan akü hırsızlığı yaptığı belirlenip, gözaltına alındı. Otomobilden akü çalarken ve çaldığı aküyü kendi otomobiline takarken güvenlik kameraları tarafından de görüntülendiği ortaya çıkan Gelen, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaklık Mahallesi'nde geçen 18 Ocak gecesi bir otomobil ve TIR'ın aküleri çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede inceleme yapan JASAT ekipleri, bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden otomobilden aküyü çalan kişinin Gökhan Gelen olduğunu belirledi. JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelen'i Çal ilçesindeki evine operasyon düzenleyip, gözaltına aldı. Gelen'in çaldığı aküyü kendine otomobiline, oto-elektrikçisi çağırıp taktırması da güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gelen, tutuklandı.

Çal ilçesinde bir iş makinesinden 300 litre mazot çalınması olayıyla ilgili tutuklu olan Gelen, 20 gün önce tahliye olmuştu.


Honaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:31 Kaynak: DHA
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