13 gün önce de baskın yapılmıştı! Pisliğin içinde mide bulandırıcı şekilde salça yapan iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı - Son Dakika
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13 gün önce de baskın yapılmıştı! Pisliğin içinde mide bulandırıcı şekilde salça yapan iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı

27.12.2022 14:33

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yapılan iş yerine, 13 gün önce düzenlenen baskının ardından bir kez daha baskın yapıldı. Mide bulandırıcı bir ortamda salça üreten iş yeri kapatılırken, işletmeci M.M.B. hakkında yenden adli işlem uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Halilbeyli Mahallesi'nde M.M.B. adlı bir kişinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklenti içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

12 TON MUHTELİF GIDA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, sağlıksız koşullarda üretilen ve piyasa değeri 500 bin lira olan 8 ton salça ile son kullanma tarihi geçmiş 12 ton muhtelif gıda ürünü ele geçirildi.

Yine aynı yer, yine mide bulandıran görüntüler! Pisliğin içinde böyle salça yapıyorlar

GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRDI

Operasyon anı görüntülerinde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve hayvan pisliklerinin hemen yanında üretilen salçalar dikkat çekti. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri de ürünlerin üretimini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

YİNE AYNI İŞLETME

Öte yandan M.M.B.'ye ait olduğu öğrenilen Sarılar Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliği eklentisine 15 Aralık tarihinde yapılan operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görülmüş, şüpheliye adli işlem uygulanmıştı. Yine aynı şüpheliye ait büyükbaş hayvan çiftliğinin eklentisinde de aynı görüntülerin görüldüğü dikkat çekti. Operasyon yapılan işletme mühürlenerek faaliyeti sonlandırılırken, M.M.B. hakkında yine adli işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
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Kemalpaşa, Hisarcık, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 gün önce de baskın yapılmıştı! Pisliğin içinde mide bulandırıcı şekilde salça yapan iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı - Son Dakika

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