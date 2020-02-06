Yine Marsilya taraftarı, yine olay

Marsilya taraftarlarının, Fransa futbolunun en çok olay yaratan taraftarları olduğunu söylemek asılsız bir iddia olmayacaktır. Bu futbol sezonunda kayda değer ilk saha dışı şiddetli olaylar, yine Marsilya taraftartarları tarafından, takımlarının Paris Saint Germain ile oynadığı maçtan önce çıkarılmıştı. Marsilyalılar, dün akşam bir kez daha olayların çıkmasına sebebiyet verdi, polisle çatıştı. Bu olaylar saha içine az da olsa yansıdı.

Fransa Ligue 1’in 23. haftasında, dün akşam Saint-Etienne ile Marsilya karşılaştı. Bu maç için 400 Marsilya taraftarı, ülkenin en büyük ikinci şehri Lyon’un güneybatısındaki Saint-Etienne şehrine gittiler.

Söz konusu polis-Marsilya taraftarı çatışması, Saint-Etienne’in maçlarını oynadığı Geoffroy-Bouchard Stadyumu’nun yakınlarında yaşandı. Güvenlik önlemleri içinde stadyumun otopark alanına varan otobüsten inen taraftarlar, polis raporlarına göre, park yerindeki arabalara saldırılarda bulundular. Polisler ise taraftarları biber gazıyla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Taraftarlar polis tarafından kontrol altına alındı ve otobüslerine tekrar bindirilip Marsilya’ya dönderildi. Olaylar esnasında dokuz polisin de yaralandığı bildirildi.

Polisin kullandığı biber gazının etkileri, rüzgar nedeniyle stadyumun içinde de hissedildi. Isınmak için sahaya çıkan futbolcular, soyunma odasına geri dönmek durumunda kaldılar. Saint-Etienne - Marsilya maçı bu nedenle 15 dakika geç başladı. Karşılaşmayı, deplasman ekibi Marsilya 2-0 kazandı.