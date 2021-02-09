Geçtiğimiz hafta Instagram'da paylaştığı video ile büyük tepki toplayan Nusret Gökçe, olay yaratan videolarına bir yenisini daha ekleyerek gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda kıymayla oynadığı anları kaydeden Gökçe, 6 milyon görüntülenme aldığı paylaşımına "Köfte" notunu ekledi.
Kıvrak ve garip hareketlerle elindeki kıymaya şekil verip, ardından parçalara ayıran ünlü etçi, eleştiri oklarının hedefi oldu. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Nusret'in paylaşımı, "Bence sıkıntı var bu adamda","Ete şiddet uygulama", Eti neden dövüyorsun" şeklinde eleştirildi.
Nusret Gökçe, geçtiğimiz ay sabah kahvaltısında pirzola yediği anları, "Kahvaltım... Hep kesmişke, biraz da yemişke" diyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Video sonrası tepki toplayan Nusret'e, "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var" yorumları yapılmıştı.
Son Dakika › Magazin › Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı - Son Dakika Magazin