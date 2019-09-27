Son Dakika Haberleri: Yine ölüme yolculukta yakalandılar
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Yine ölüme yolculukta yakalandılar

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmek için şişme botla denize açılan yabancı uyruklu 53 kişi, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Yine ölüme yolculukta yakalandılar, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmek için şişme botla denize açılan yabancı uyruklu 53 kişi, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edilen bilgiye göre, rutin devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tavşan Adası açıklarında seyir halindeki şişme botu fark ederek durdurdu. Ekipler, durdurdukları lastik bot içerisindeki 48 Afganistan ve 5 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 53 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan 53 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - İZMİR

Yunanistan, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:09 Kaynak: İHA
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