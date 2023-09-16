Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı - Son Dakika

Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı

Son Güncelleme: 16.09.2023 10:59

ABD'nin Ohio eyaletinde 20 yaşındaki Grace Spoonamore isimli bir kadın alkollü araç kullandığı şüphesiyle durduruldu. Polis çevirmesi sırasında alkolmetreye üfleyen kadının yasal alkol sınırı aştığının ortaya çıkmasından sonra memurlar onu tutuklamak için hamle yaptı. Elleri kelepçelenen kadın polis memuruyla flört etmeye çalışırken memura, ''Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor'' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir polis çevirmesi sırasında yaşanan ilginç anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 20 yaşındaki Grace Spoonamore isimli kadın, polislere kur yaparak "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Görüntülerin devamında polislerin yüzüne tüküren genç kadın,aşırı hız yapma, alkollü araç kullanma, resmi işleri engelleme ve bir memura basit saldırı şüphesiyle tutuklandı. 18 Eylül'de ön duruşmaya çıkacak Spoonamore'nin ceza davası ise 2 Ekim'de başlayacak.

O anlardan kareler;

Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı

Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye resti çekti: Türkiye'den kopmanın gayreti içindeler, gerekirse yolları ayırabiliriz
12:29 Osmangazi Köprüsü'nde ilginç olay! 10'dan fazla aracın aynı anda lastiği patladı
12:20 Kurultay öncesi Özgür Özel'e soğuk duş! Alması gereken oy kadar bile RT gelmedi
12:05 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye'de 790 bin Suriyeli öğrenci var
11:50 AK Parti'de İBB adaylığı için ilçe belediye başkanlarının da adı geçiyor! Konuşulan 4 isim var
11:43 Acun Ilıcalı duyurdu! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024'te mücadele edecek
11:36 Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar lirayı aşmış durumda
11:25 Süper Lig'de en çok transfer yapan takım Pendikspor oldu
10:54 Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı
10:24 Öğretmen atamalarında sistem değişiyor! Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 14:12:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement