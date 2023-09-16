Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir polis çevirmesi sırasında yaşanan ilginç anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 20 yaşındaki Grace Spoonamore isimli kadın, polislere kur yaparak "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Görüntülerin devamında polislerin yüzüne tüküren genç kadın,aşırı hız yapma, alkollü araç kullanma, resmi işleri engelleme ve bir memura basit saldırı şüphesiyle tutuklandı. 18 Eylül'de ön duruşmaya çıkacak Spoonamore'nin ceza davası ise 2 Ekim'de başlayacak.

O anlardan kareler;