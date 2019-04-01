Yine Spd'yi Karıştırdı

THÜRINGEN Eyaleti SPD milletvekili Oskar Helmerich, tezleriyle aşırı sağcı AfD'ye fikir öncülüğü yapmakla suçlanan Sarrazin'i 22 Mayıs'taki seçim kampanyasına kitabından okuma yapmaya davet etti.

THÜRINGEN Eyaleti SPD milletvekili Oskar Helmerich, tezleriyle aşırı sağcı AfD'ye fikir öncülüğü yapmakla suçlanan Sarrazin'i 22 Mayıs'taki seçim kampanyasına kitabından okuma yapmaya davet etti. Bu davet partiyi ayağa kaldırdı. Thüringen teşkilatı bile Sarrazin'in davetini basından öğrendi. Helmerich ise, "Thilo Sarrazin birçok insanın kalbindeki şeyleri söylüyor" dedi. SPD Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Wolfgang Tiefensee için, Sarrazin davetinin bir planın ilk adımı olduğu, ekim ayında yapılacak eyalet seçimlerinde aşırı sağcı AfD'ye giden oyları geri kazanmayı amaçladığı belirtildi.



AfD'DEN AYRILMIŞTI



Yeşiller ise davet duyulur duyulmaz SPD'yi bir an evvel olaya açıklık getirmeye çağırdı. Teşkilat Başkanı Tiefensee, Sarrazin'in kitabından okuma yapma davetinin SPD'nin değil, milletvekili Helmerich'in kendi daveti olduğunu söyledi.



SPD'li Thüringen Eyalet Meclisi milletvekili Helmerich, meclise aşırı sağcı AfD listesinden girdi. Ancak AfD'nin aşırı sağcı Grup Başkanı Björn Höcke ile anlaşamayıp AfD'den ayrıldı ve SPD'ye geçti.

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