Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara! - Son Dakika
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Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara!

23.05.2022 08:09

Ankara'da, yol verme yüzünden yaşanan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki sürücü ancak çevredekilerin müdahalesiyle ayrılabildi. İşte o kavga anı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinin 1921 sokak üzerinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yolda tekme ve yumruklarla birbirine giren sürücülere, araçta bulunan yolcular ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kavga, çevredeki vatandaşların sürücüleri sakinleştirmesiyle kısa sürede son buldu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİLER

Sürücüler, kavganın sona ermesinin ardından yollarına devam etti. İki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Ankara, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara! - Son Dakika
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