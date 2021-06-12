YIPRANAN BAYRAĞI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALDI - Son Dakika

YIPRANAN BAYRAĞI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALDI

DÜZCE'de köyün yüksek noktasındaki çam ağacının tepesine asılan Türk Bayrağını yenisiyle değiştirmek için ağaca çıkan Mehmet Karagüllü (65), fenalaşınca mahsur kaldı.

DÜZCE'de köyün yüksek noktasındaki çam ağacının tepesine asılan Türk Bayrağını yenisiyle değiştirmek için ağaca çıkan Mehmet Karagüllü (65), fenalaşınca mahsur kaldı. Karagüllü itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde yüksek bir noktada bulunan yaklaşık 20 metrelik çam ağacının tepesine köylüler tarafından asılan Türk bayrağının renginin soyduğunu gören Mehmet Karagüllü, bugün öğle saatlerinde yenisiyle değiştirmek için ağaca çıktı. Bayrağı değiştiren Karagüllü, fenalaşınca ağaçtan inemedi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları bölgeye giremeyince, ekipler ağaca halatlarla düzenek kurarak Mehmet Karagüllü'yü yaklaşık 2 saat sonra kurtardı. Kalp rahatsızlığı bilinen, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Karagüllü, kontrol amaçlı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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