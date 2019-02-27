Son Dakika Haberleri: Yıpranan Türk Bayrağını Esnaf Değiştirdi

Yıpranan Türk Bayrağını Esnaf Değiştirdi

40 dakika önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde iskeledeki kulede dalgalanan, yıpranan Türk bayrağı, esnaf tarafından değiştirildi.

Yıpranan Türk Bayrağını Esnaf Değiştirdi, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde iskeledeki kulede dalgalanan, yıpranan Türk bayrağı, esnaf tarafından değiştirildi.

Gemlik'te bir reklam firması ile vinç firması, iskeleye giderek yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Vatandaşlar, bayrağı kendi imkanları ile değiştiren esnafa alkışlayarak teşekkür etti. Ekibin başında yer alan Serkan Kaynar, "Vatandaşlar tarafından fark edilen Gemlik'in merkezinde bulunan iskeledeki Türk bayrağının yırtıldığını ve yıprandığını öğrendik. Bayrağımızın o şekilde dalgalanmasına gönlümüz el vermedi. Vinç firması sahibi Volkan Kaplan ile birlikte iskeledeki bayrağımızı değiştirdik. Gerekirse yine yaparız" dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:24 Kaynak: DHA

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