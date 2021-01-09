Yıpranmış antika halılara Türk neşteri - Son Dakika

Yıpranmış antika halılara Türk neşteri

09.01.2021 11:34
Yıpranmış antika halılara Türk neşteri, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan iki kardeş, dünyanın dört bir yanından kendilerine gönderilen hasar görmüş antika halıları tamir ederek ilk günkü görünümüne kavuşmalarını sağlıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan iki kardeş, dünyanın dört bir yanından kendilerine gönderilen hasar görmüş antika halıları tamir ederek ilk günkü görünümüne kavuşmalarını sağlıyor. Kendilerine "halı doktorları" diyen Arslanhan kardeşler özellikle yurtdışındaki koleksiyoncuların kendilerine gönderdiği asırlık halıları yeniden hayata döndürüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Veli Arslanhan ve Murat Arslanhan kardeşler hayatlarını antika halıların tamirine adadı. 33 yıldır bu mesleği yapan ve kendilerine "halı doktoru" olarak tanımlayan kardeşler, yıllar önce kadınların bin bir emekle dokuduğu halılara yeniden can veriyor. Asırlık antika halıları tamir ederek geleceğe taşıyan ustalar, aylarca süren çalışmanın ardından neredeyse ilk günkü görünümüne kavuşmalarını sağlıyor. Özellikle yurtdışındaki koleksiyonerlerin gönderdiği antika halılar üzerinde çalışan Arslanhan kardeşler Çin'den, Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan gönderilen halıları yeniliyor.

Öte yandan yenileme işlemi halının yapısına da uygun olarak gerçekleştiriliyor. Kendilerine gönderilen halıların tamamı el dokuma olduğu için Arslanhan kardeşler koyun yününden elde edilen ve kök boya kullanılan ipliklerle halılar üzerinde çalışma yapıyor. Dokunduğu günün şartlarına göre aynı titizlikle yenileme işlemini tamamlayan kardeşler, halıları sahiplerine teslim ediyor.

Ayrıca geçmişte dokunan halılara dokunmanın, onları tamir etmenin kendilerine büyük bir zevk verdiğini anlatan iki kardeş, mesleklerini yaşatmak istiyor. Deforme olan halıların tamiri kalitesine ve yıpranmasına göre aylar hatta yıllar sürebiliyor. Halıların tamir fiyatı da 200 liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Asırlık halılar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Veli Arslanhan, "Bizim burada yaptığımız, eski el dokuma halıların bakımını, imalatını, 100 yıl önce dokunan halılar bakımları bizim elimizden geçiyor. Bunlar antika halılar. 100 yıl önce 200 yıl önce ninelerimizin dokumuş olduğu yün antika halılar. Bu incelemelerin üzerine yün halı daha kullanışlı olduğu için ayrıca da tarihi de olduğu için tamir ediliyor. Zor bir meslek ama severek yaptığımız için bir zorluğu yok" dedi.

"Bize genelde internet üzerinden yurtdışından ulaşıyorlar"

Kendilerine internet üzerinden ulaşıldığını ve çoğunluğunun yurtdışındaki müşteriler olduğunu belirten Arslanhan özellikle Avrupa'dan gelen antika halıları tamir ettiklerini söyledi. Arslanhan, "Bize genelde internet üzerinden yurtdışından ulaşıyorlar. Bize kargoyla gönderip bunların bakımlarını yaptırıyorlar. Biz de gönderilen halıların tamirini, bakımlarını yapıp geri gönderiyoruz. Yurtdışında tamir ve bakım olmadığı için bize gönderiyorlar. Genelde yurtiçindeki arkadaşların aracılığı ile İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, Özbekistan gibi ülkelerden gelen halıları tamir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi 'halı doktoru' olarak görüyoruz"

Asırlık halıların yeniden hayata döndürdükleri için kendilerini "halı doktoru" olarak tanımladıklarını söyleyen Arslanhan, "33 yıldır bu mesleği severek yapıyoruz. 100 yıllık 200 yıllık halıların tamirleri 1 aydan başlar halının büyüklüğüne ve yıpranmasına bağlı olarak 1 yıla kadar sürebiliyor. Bize daha çok koleksiyoncular ulaşıyor. Yüzde 80'i koleksiyoncular tercih ediyor. Yıllar önce yapılmış halıların anılarını canlandırarak zevkle bu işi yapıyoruz. İşimizin üzerinde kendimizi 'halı doktoru' olarak görüyoruz. Yıllar önce yapılmış ve eskimiş halıları tamir ettiğimiz için biz de kendimizi 'halı doktoru' olarak görüyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Yıpranmış antika halılara Türk neşteri
Yıpranmış antika halılara Türk neşteri
Yıpranmış antika halılara Türk neşteri
Yıpranmış antika halılara Türk neşteri
Yıpranmış antika halılara Türk neşteri
Yıpranmış antika halılara Türk neşteri
Yıpranmış antika halılara Türk neşteri
Yıpranmış antika halılara Türk neşteri

İngiltere, Almanya, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıpranmış antika halılara Türk neşteri - Son Dakika


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