Son Dakika Haberleri: Yırcalı’dan ‘Bereket’li devir: Karhes’in yüzde 24’ünü satıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Yırcalı’dan ‘Bereket’li devir: Karhes’in yüzde 24’ünü satıyor

45 dakika önce

Bereket Enerji Yırcalı ailesine ait Karesi'nin iştiraklerinden Karhes Elektrik Üretim'in yüzde 24'ünü satın alıyor.

Yırcalı’dan ‘Bereket’li devir: Karhes’in yüzde 24’ünü satıyor, System.String[]
Bereket Enerji Yırcalı ailesine ait Karesi'nin iştiraklerinden Karhes Elektrik Üretim'in yüzde 24'ünü satın alıyor.
Karesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti
Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları Son dakika! Kayyum kararı sonrası HDP'den ilk açıklama: Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:34:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yırcalı’dan ‘Bereket’li devir: Karhes’in yüzde 24’ünü satıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]