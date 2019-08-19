Yırcalı’dan ‘Bereket’li devir: Karhes’in yüzde 24’ünü satıyor
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Bereket Enerji Yırcalı ailesine ait Karesi'nin iştiraklerinden Karhes Elektrik Üretim'in yüzde 24'ünü satın alıyor.
Bereket Enerji Yırcalı ailesine ait Karesi
'nin iştiraklerinden Karhes Elektrik Üretim'in yüzde 24'ünü satın alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49
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