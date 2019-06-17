Son Dakika Haberleri: Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada
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Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

44 dakika önce

Çin'de 75 yaşındaki kadın, yaklaşık 20 metre derinliği olan dar bir kuyuya düştü.

Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada, System.String[]
Çin'de 75 yaşındaki kadın, yaklaşık 20 metre derinliği olan dar bir kuyuya düştü. Kuyuya sık sık oksijen tüpü gönderen kurtarma ekipleri; 4 saat süren çalışmanın ardından yaşlı kadını kurtardı. Kurtarılma anları ise amatör kameralara yansıdı.
Olay, Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan Jixian bölgesinde meydana geldi. 75 yaşındaki bir kadın, sadece bir insanın sığabileceği genişlikte olan ve derinliği yaklaşık 20 metre olan bir kuyuya düştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin ipe bağladıkları oksijen tüpünü yaşlı kadına indirdikleri; 4 saat sürdüğü belirtilen kurtarma çalışmalarının sonucunda ise bir itfaiye görevlisinin baş aşağı şekilde kuyuya sarkıtılarak kadını bulunduğu yerden çekip çıkardığı görüldü.
Yerel medya, kadının kuyuya düştükten sonra bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunduğunu ve hızlıca arama kurtarma ekiplerine haber verildiğini; kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudunda sıyrıklar olduğunu, ancak durumunun iyi olduğunu duyurdu.

- Deniz
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:27 Kaynak: DHA
İtfaiye, Çin Halk Cumhuriyeti
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