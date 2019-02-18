Son Dakika Haberleri: Yirmi Saniyede Televizyon Hırsızlığı Kamerada

Yirmi Saniyede Televizyon Hırsızlığı Kamerada

56 dakika önce

Yirmi saniyede televizyon hırsızlığı kameradaİSTANBUL - Sultanbeyli'de bir iş yerine giren hırsız, duvardaki televizyonu 20 saniye içinde çalarak kayıplara karıştı.

Yirmi saniyede televizyon hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir iş yerine giren hırsız, duvardaki televizyonu 20 saniye içinde çalarak kayıplara karıştı.
Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında; başını kapüşon yüzünü de atkı ile kapatan bir genç, iş yerine girerek önce askıdaki kıyafetleri karıştırdı. Daha sonra duvardaki televizyona yönelen hırsız, televizyonu çekip kablolarını kopararak kucaklayarak götürdü.
Yirmi saniye içinde meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:15 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
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