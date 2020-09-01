Yirmi yaşında ve dünyanın en hızlı hesap yapan insanı - Son Dakika
BBC

Yirmi yaşında ve dünyanın en hızlı hesap yapan insanı

Matematiğin harika bir zihin sporu ve çok eğlenceli bir uğraş olduğunu düşünen 'dünyanın en hızlı hesap yapan insanı' hedefinin matematik korkusunu yok etmek olduğunu söylüyor.

Yirmi yaşında ve dünyanın en hızlı hesap yapan insanı, System.String[]

Neelakantha Bhanu Prakash'a hesabın Usain Bolt'u diyebiliriz.

20 yaşında Zihinsel Matematik Dünya Kupası'nda Hindistan'a ilk altın madalyayı kazandırdı.

Matematiğin "harika bir zihin sporu" olduğunu söyleyen Prakash'ın en büyük arzusu "matematik fobisini yeryüzünden silmek."

BBC radyosuna verdiği mülakatta "Birisi Usain Bolt gibi 100 metreyi 9,8 saniyede koştuğunda bunu kutluyoruz. Kimse kalkıp otomobiller, uçaklar dünyasında hızlı koşmanın anlamını sorgulamıyor" dedi.

"Bu, bedeninizin hayal bile edilemeyecek bi şeyi yapabileceği konusunda insanlara ilham vermekle ilgili bir şey ve zihinsel matematik ve hesaplama da bunun gibi bir şey" diye sürdürdü.

'Zihni çalıştırıyor'

Bhanu Prakash'ın bir matematik dehası olarak doğmuş olduğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil.

İnanılmaz matematik yolculuğunun başlamasına bir kaza sebep olmuş aslında.

Beş yaşındayken başından aldığı bir yara yüzünden bir yıl yataktan kalkamamış. Doktorlar anne ve babasına kazadan dolayı ömür boyu bilişsel özürlü kalma ihtimali olduğunu söylemişler.

"O yüzden beynimi sürekli çalıştırmak, kazanın etkilerini atlatabilmek için zihinsel matematiğe tutundum" diyor.

Bhanu Prakash orta sınıf bir ailenin çocuğu ve Hindistan'da hali vakti yerinde aileler genellikle çocuklarının matematik gibi az bilinen bir alana ilgi duymak yerine sağlam bir meslek edinmesini ya da bir iş açmasını hedefliyor.

Fakat rakamlara ilgisi sayesinde Bhanu matematik alanında eğitimini tamamlamak üzere.

'Harika bir zihin sporu'

Alanındaki üst düzey yarışmacıların çoğu gibi Bhanu Prakash da altın madalyaya giden başarısını iyi hazırlanmış olmasıyla açıklıyor.

"Bu bir masaya oturup ders çalışmak kadar basit bir şey değil" diyor ve daha çok zihinsel bir spora benzetiyor.

"Kendimi sadece hızlı hesap yapan biri değil hızlı düşünen biri olarak hazırladım" diyor.

Küçük yaştan itibaren okul dışında günde altı ila yedi saat egzersiz yaşmaya başlamış.

Fakat kupayı kazanıp rekorları kırdığından bu yana her gün belli saatlerde egzersiz yapmıyor.

Onun yerine "yapılandırılmamış egzersiz" dediği yöntemle, sürekli olarak rakamlara kafa yorduğunu anlatıyor.

"Gürültülü müzik eşliğinde, insanlarla konuşurken, kriket oynarken zihnimi çalıştırıyorum çünkü o zaman zihniniz aynı anda bir çok şeyi yapmayı öğreniyor" diyor.

Mülakatın orta yerinde 48li çarpım cetvelini saymaya başlayarak hızını gösteriyor.

"Yanımdan geçen her bir taksinin plaka numarasıyla hesap yaparım. Biriyle konuşuyorsam gözlerini kaç kaç kere kırptıklarını sayarım. Kulağa ürkütücü gibi gelebilir ama bütün bunlar beyninizi sürekli çalıştırır" diyor.

'İnsanlara ilham verebilmek'

Bhanu Prakash'ın bütün bunları yapmaktaki amacı -her ne kadar bunlardan hoşlansa da- rekorlar kırıp madalyalar kazanmak değil.

"Rekorlar kırmak hesaplar yapmak dünyanın matematikçilere ihtiyacı olduğunu söylemenin metaforik bir yolu aslında. Matematik eğlenceli bir şey olmalı ki onu sevdiğimizi de söyleyebilelim" diyor.

En büyük amacı matematik hakkındaki olumsuz algıyı ortadan kaldırmak, kendi ifadesiyle "Matematik fobiyi yok etmek."

Çok insanın rakamlardan korktuğunu söyleyen Prakash " Korku, meslek seçimlerini etkiliyor ve matematiği tercih etmiyorlar" diyor.

Matematikçilerin içine kapalı tek konuya odaklı tuhaf kişiler gibi görüldüğünü söylüyor ve uluslararası düzeyde yarışmanın matematiğin zevkli bir iş olduğunu sergilemek bakımından bir tür görev olduğunu düşünüyor.

Dört dünya rekoru ve bir çok başka başarı ödülü alan Bhanu Prakash'ın ailesinin onunla gurur duyduğunu söylemeye gerek yok.

Kendisini nasıl teşvik ettiklerini ve desteklediklerini anlatıyor.

"İlk uluslararası şampiyonluğumu kazandığımda amcam gelmiş geçmiş en hızlı zihinsel hesap yapan insan olmayı hedeflememi önerdi. En hızlı zihinsel hesap yapan insan ünvanını alabileceğim hiç aklıma gelmemişti" diyor.

Usain Bolt, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:52

Son Dakika Dünya Yirmi yaşında ve dünyanın en hızlı hesap yapan insanı - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. ABD'li uzmanlar, risk oluşturmayan koronavirüs tespit etti Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak 30 Ağustos kutlamalarında yaralı rolünde yerde yatan oyuncunun boynuna sarılan köpek, herkesi gülümsetti Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı 18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı         
15:41
Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı         
15:33
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı         
13:28
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı         
10:19
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Sokak ortasındaki infazın baş şüphelisi yakalandı! Bir cinayet daha işlemiş Sokak ortasındaki infazın baş şüphelisi yakalandı! Bir cinayet daha işlemiş         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 19:48:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yirmi yaşında ve dünyanın en hızlı hesap yapan insanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei