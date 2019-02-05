Yırtıcı Hayvan Etleri - Yer Misin Yemez Misin?

Timsah, Köpek Balığı ve Yılan sadece belgesellerde gördüğümüz hayvanlardan değilmiş meğer! Bu bölümde stüdyomuzda tadıma gelen konuklarımızın yırtıcı hayvanlarla imtihanını izliyoruz, bakalım yiyorlar mı yemiyorlar mı?

Timsah, Köpek Balığı ve Yılan sadece belgesellerde gördüğümüz hayvanlardan değilmiş meğer! Bu bölümde stüdyomuzda tadıma gelen konuklarımızın yırtıcı hayvanlarla imtihanını izliyoruz, bakalım yiyorlar mı yemiyorlar mı?

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