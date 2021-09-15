Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ilginç bir durumla karşılaşıldı. Yolunu şaşıran şahin, bir evin balkonundan hızlıca içeri girdi. Ev halkı çığlık içinde kalırken, kısa sürede toparlanan ev halkı şahini kontrol altına almayı başardı.

YİYECEK VERDİLER

İlçeye bağlı Şahincili Mahallesi'nde yaşayan Salih Tepe'ye ait evin balkonuna gelen şahin, önce oturma odasına, ardından mutfağa girdi. Kısa süre paniğe kapılan evdekiler, şahinin sakin olduğunu görünce gıdayla besleyerek rahatlamasını sağladı.

BALKONDA OMZUNA ÇARPTI

Uysal davranan şahini eline alıp, geldiği balkondan salan evin sahibi Tepe, balkonda çay içerken omzuna kuvvetli bir şeyin çarptığını söyledi.

İÇERİDE BİR SÜRE UÇTU

Bir anda içeri giren kuşu gördüğünü anlatan Tepe, bir süre uçup oturma odasına konduğunu belirtti. Kuşu cep telefonuyla görüntülediğini belirten Tepe, "Genç bir hayvandı. Kendisini biraz sevdik, et verdik. Daha sonra ait olduğu yere, doğaya geri gönderdik." dedi. Tepe, aile olarak şahinin eve girmesine çok şaşırdıklarını da sözlerine ekledi.