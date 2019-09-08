Son Dakika Haberleri: Yırtıcı kuş avcıları yakalandı
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Yırtıcı kuş avcıları yakalandı

9 dakika önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Eğrigöl mevkiinde av ve doğa koruma faaliyetleri sırasında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 2 şahsın canlı mühre kullanarak yırtıcı kuşları avladıkları tespit edildi.

Yırtıcı kuş avcıları yakalandı, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Eğrigöl mevkiinde av ve doğa koruma faaliyetleri sırasında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 2 şahsın canlı mühre kullanarak yırtıcı kuşları avladıkları tespit edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge Müdürlüğü ekipleri canlı mühre olarak kullanılan 17 adet kaya güvercini, tuzakla yakalanan 1 adet doğan ve 1 adet baykuşa el koydu.


Ayrıca plakasız ve ruhsatsız ulaşım aracı olarak kullanılan motosiklete ve tuzaklara el konulurken, Mersin İl Şube Müdürlüğünce 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten dolayı cezai işlem uygulandı. - MERSİN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çamlıyayla, Mersin, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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