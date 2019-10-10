Son Dakika Haberleri: Yırtıcı kuş avı yapan şahsa 20 bin 387 liralık büyük ceza
Son Dakika 3. Sayfa Yırtıcı kuş avı yapan şahsa 20 bin 387 liralık büyük ceza

Yırtıcı kuş avı yapan şahsa 20 bin 387 liralık büyük ceza

1 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yırtıcı kuş avı yapan şahsa 20 bin 387 liralık büyük ceza kesilirken, avda kullanılan 1 Ulu Doğan ve yırtıcı avında canlı mühre olarak kullanıldığı tespit edilen 8 Güvercin'e el konuldu.

Yırtıcı kuş avı yapan şahsa 20 bin 387 liralık büyük ceza, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yırtıcı kuş avı yapan şahsa 20 bin 387 liralık büyük ceza kesilirken, avda kullanılan 1 Ulu Doğan ve yırtıcı avında canlı mühre olarak kullanıldığı tespit edilen 8 Güvercin'e el konuldu.


Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında, Çaybağı-Kazlıgöl Mahallesi giriş mevkiinde, durumundan şüphelenilen bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan kontrolde gözleri deriden yapılmış aparatla kapalı olan Ulu Doğan ile yırtıcı avı yapan M.Ş.Ö. hakkında tutanak düzenlenmiş, 1 adet Ulu Doğan ve yırtıcı avında canlı mühre olarak kullanıldığı tespit edilen 8 Güvercin'e el konuldu. Ulu Doğan ve 8 Güvercin, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (Van DKMP) ekipleri tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavisine başlanmış olup, gerekli rehabilitasyon işlemlerinin sonra yaşam alanına bırakılacak. Şahıs hakkında Van DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleri, 4915 Kara Avcılığı Kanununa ve 5199 Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 2 bin 817 TL idari yaptırım cezası ve 17 bin 570 TL tazminat uygulandı. Şahıstan ele geçirilen ve avlanmada kullanılan 1 adet dürbün ve tuzaklama malzemelerine de el konuldu. Yetkililer, Saray-Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı personeline özverili çalışmalarından ve desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. - VAN

Jandarma, Saray, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:57 Kaynak: İHA
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