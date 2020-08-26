Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti

Lahey yakınlarındaki kasabada bulunan Aviafauna kuş parkında meydana gelen olayda, uzun süredir gösteri yapan 8 yaşındaki kızıl akbaba, her zamanki uçuş rotasının aksine, bu kez yanlış iniş yaptı. Yırtıcı kuş, seyircilerin bulunduğu bölümün arka tarafındaki direğe inmek yerine, izleyicilerin arasına daldı. Akbaba, gösteriyi izleyen bir kadınla kucağında tuttuğu 5 aylık torununa saldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaklaşık 9 kilo olan akbaba, 5 aylık bebeği yüzünden, anneannesini de kafasından gagaladı. Kanlar içinde kalan anneanne ve torunu, parktaki görevliler tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye götürülen ve hemen tedavi altına alınan bebek ile anneannenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR DAHA GÖSTERİ YAPAMAYACAK

Parkın sözcüsü Pamela Stolze, rüzgar nedeniyle akbabanın dikkatinin dağılmış olabileceğini belirterek, kuşun insanlara saldırmak gibi bir huyunun olmadığını söyledi. Stolze, yaptığı açıklamada güvenlik nedeniyle artık akbabanın gösteri yapmayacağını belirtti. Ölü hayvanlarla beslenen kızıl akbabanın yıllardır gösteri yaptığını ve daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını vurgulayan sözcü, olayın nedenini araştırdıklarını söyledi.