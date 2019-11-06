Yırtıcı kuş saldırısına uğrayan su tavuğu tedavi altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yırtıcı bir kuşun saldırısına uğrayan su tavuğu tedavi altına alındı.



Erdemli ilçesinde yırtıcı bir kuşun saldırısına uğradığı tahmin edilen su tavuğu sandalyede oturan bir vatandaşın üzerine düştü. Vatandaş daha sonra yaralı kuşun tedavisinin yapılması için tanıdığı veteriner teknikerini arayıp yardım istedi. Yabani kuşun kurtarılması için genç tekniker kuşu alarak kliniğe getirdi. Klinikte kuşun kuyruğundan ve ayaklarından aldığı darbe sebebiyle yaralanıp uçamadığını tespit edildi.



Veteriner teknikeri Ecem Durmaz müdahalede bulunduğu yaralı kuşun tedavisinin sürdürülmesi ve yeniden doğaya bırakılması için, yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şubesine teslim etti.



Veteriner teknikeri Ecem Durmaz, "Dün arkadaşlarıyla oturan bir amcamızın kafasına bu yaralı kuş düşmüş. Yaralı olduğunu fark edince ve benim de veteriner teknikeri olduğumu bildiği için benimle irtibata geçti. Gittim yaralı kuşu aldım ve hekimimiz ile birlikte yaralı kuşu tedavi etmek için kliniğimize getirdim. İlk müdahalede bulunduk. Şimdi yetkililere teslim ediyoruz. Tedavisi tamamlanınca doğaya salınacak" dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şubesi görevlilerinden Adnan Karabelen ise, "Yaralı kuşu getiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bizim burada herhangi bir rehabilitasyon merkezimizin olmadığından dolayı biz bugün hemen bu yaralı kuşu alıp Tarsus Hayvanat Bahçesindeki veteriner hekimlerimize götüreceğiz. Onlar orada tedavisini yaptıktan sonra yeniden doğaya bırakılacak" diye konuştu.



Yırtıcı kuş saldırısına uğradığı tahmin edilen yaralı su tavuğunun tedavisine Tarsus Hayvanat Bahçesinde devam edilecek. - MERSİN