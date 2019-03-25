Yırtıcı Kuşlardan Kaçan Keklik, İnsanlara Sığındı
1 saat önce
ERZURUM'un Oltu ilçesinde yırtıcı kuşların saldırısından kaçan yavru keklik, girdiği apartmanda avukat Muharrem Kalyon tarafından bulundu.
ERZURUM'un Oltu
ilçesinde yırtıcı kuşların saldırısından kaçan yavru keklik, girdiği apartmanda avukat Muharrem Kalyon tarafından bulundu. Kalyon, evinde 3 gün beslendikten sonra kekliği doğaya bıraktı.
Oltu ilçesi Karabekir Mahallesi'nde Kehribar Kent Sitesi D bloğun havalandırma camından içeri giren yaralı yavru keklik, avukat Muharrem Kalyon tarafından bulundu. Kalyon, 3 gün evinde beslediği kekliği, iyice kendine gelince kutuya koyup, doğaya saldı.
Yavru kekliği apartmanın bir köşesine sığınmış halde bulduğunu söyleyen Muharrem Kalyon, "Saldırıda kanadından hafif şekilde yaralanan keklik çok korkmuştu. Bizlere sığındı. Biz de onu iyileştirdikten sonra doğaya bıraktık" dedi. - Erzurum
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:57 Kaynak: DHA
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