TikTok'ta paylaşılan ve yırtıcı bir hayvana ait olduğu belirtilen görüntü, kısa sürede gündeme oturdu. Söz konusu görüntüdeki hayvanın, hangi türe ait olduğu henüz bilinmiyor.
Dişleri ve çene yapısının oldukça güçlü olduğu görülen canlının, hareketleri ürküttü. Kanatları tutulu olmasına rağmen atikliği göze çarpan hayvanın, son derece seri olması da gözlerden kaçmadı.
TikTok üzerinden paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, hayvanın hangi türe ait olabileceği konusunda çok sayıda yorumda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Yırtıcı yaratık görenleri ürküttü! Kimse türünün ne olduğunu bilmiyor - Son Dakika