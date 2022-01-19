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Yırtıcı yaratık görenleri ürküttü! Kimse türünün ne olduğunu bilmiyor - Son Dakika

Yırtıcı yaratık görenleri ürküttü! Kimse türünün ne olduğunu bilmiyor

19.01.2022 23:31

Sosyal medyada paylaşılan videodaki yaratık bir anda gündeme oturdu. Türü henüz bilinmeyen yırtıcı yaratığın hareketleri, görenleri de ürküttü.

TikTok'ta paylaşılan ve yırtıcı bir hayvana ait olduğu belirtilen görüntü, kısa sürede gündeme oturdu. Söz konusu görüntüdeki hayvanın, hangi türe ait olduğu henüz bilinmiyor.

HAREKETLERİ ÜRKÜTTÜ

Dişleri ve çene yapısının oldukça güçlü olduğu görülen canlının, hareketleri ürküttü. Kanatları tutulu olmasına rağmen atikliği göze çarpan hayvanın, son derece seri olması da gözlerden kaçmadı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

TikTok üzerinden paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, hayvanın hangi türe ait olabileceği konusunda çok sayıda yorumda bulundu.

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Sosyal Medya, Tiktok, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yırtıcı yaratık görenleri ürküttü! Kimse türünün ne olduğunu bilmiyor - Son Dakika
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