Son Dakika Haberleri: Yırtıcılar Diyarı National Geographic WILD'da
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Yırtıcılar Diyarı National Geographic WILD'da

10 dakika önce

"Yırtıcılar Diyarı" ile 22 Temmuz'dan itibaren her pazartesi saat 20.00'de National Geographic WILD'da.

Yırtıcılar Diyarı National Geographic WILD'da, System.String[]

Afrika'nın koruma altındaki topraklarında yaşamlarını yüzlerce yıldır olduğu gibi sürdüren yırtıcı avcılarla ilgili merak edilenler, üç bölümden oluşan Olağanüstü hayvanların ve efsanevi avcıların evi olan Afrika'nın vahşi toprakları her geçen gün genişleyen insan nüfusunun tehditi altında.

Luangwa Vadisi, Kalahari Çölü ve Kruger Ulusal Parkı'nda aslanlar, leoparlar, sırtlanlar, vahşi köpekler ve çitalar tıpkı atalarının yüzlerce yıl boyunca yaptığı gibi nesillerini devam ettirecek yavrularını yetiştirmeye ve avlanmaya devam ediyor. "Yırtıcılar Diyarı" Afrika'nın bu en ikonik hayvanlarını anlamak için hareketlerini en ince detayına kadar takip ediyor, bilimsel bulgularla nefes kesen üç bölümüyle ekranlara getiriyor.

Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:41 Kaynak: Bültenler
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