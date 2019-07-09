Son Dakika Haberleri: YİTAK Projesi'nin kapanış toplantısı ATO'da yapıldı
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YİTAK Projesi'nin kapanış toplantısı ATO'da yapıldı

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşmenin bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni iş imkanlarının da oluşacağını belirterek "Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

YİTAK Projesi'nin kapanış toplantısı ATO'da yapıldı, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşmenin bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni iş imkanlarının da oluşacağını belirterek "Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO koordinatörlüğünde 12 üniversitenin ortaklığıyla yürütülen Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) 2017-2019 Dönemi Kapanış Toplantısı'na katıldı.
Avrupa Birliği (AB) projelerinin hem AB hem de Türkiye açısından faydalı olduğunu belirten Baran, ATO'nun geçmiş YİTAK projeleriyle 308 öğrenciyi 25 ülkeye staj yapması için gönderdiğini anımsattı. Baran, "Projenin 2017-2019 döneminde 40 öğrenci staj yapmak, 17 personelde eğitim almak üzere Avrupa ülkelerine gitti. Bu projeyle bir yandan ihtiyaç duyulan vasıflı iş gücü arzının yetişmesine katkı sağlıyoruz, bir yandan da iş dünyasıyla üniversiteler arasındaki diyalogu güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu
Eğitim ve istihdam konularında ailelere de görev düştüğüne işaret eden Baran, şunları kaydetti:
"Gençlerimiz tatil de yapsınlar ancak kendilerini geleceğe hazırlasınlar. Dünya hızlı bir dönüşüm içinde. İstihdam hemen her ülkede sorun. Dijitalleşme bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni iş imkanları oluşacak. Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:49 Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası, Avrupa Birliği, Ankara, Ekonomi
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