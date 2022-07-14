Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı

14.07.2022 11:54

Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradıKARABÜK Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir evin önünde yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı.

Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı

KARABÜK Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir evin önünde yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı.

İlçeye bağlı Ganibeyler Köyü'nde Ramazan Işık ve ailesi evlerinin önüne kediyi beslemek için yiyecek bıraktı. O sırada aç olduğu için evin önüne kadar gelen bir tilki, kedinin yiyeceğine ortak olmak isteyince tebessüm ettiren görüntüler ortaya çıktı. Her defasında yiyeceğe yaklaşmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı. İşi inada bindiren tilki sonunda yiyecekten bir parça alarak olay yerinden uzaklaşırken o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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