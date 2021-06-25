YİYECEK ARAYAN AYI, ÇÖP KONTEYNERİNİ SÜRÜKLEYİP DEVİRDİ - Son Dakika

Bursa Uludağ'da yiyecek arayan bir ayının çöp konteynerini sürükleyip, devirdiği anlar kamerayla görüntülendi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da Sarıalan bölgesine gelen yavrularıyla birlikte gelen ayı, yiyecek aradı. Ayı, çöp konteynerini sürükleyip, devirdi. O anlar, bir vatandaş tarafından amatör kamerayla görüntülendi.

Sarıalan'daki iş yeri sahipleri, zaman zaman benzer görüntülere rastlandığını söyledi.