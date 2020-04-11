Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında
6 saat önce
ÇANKIRI Ilgaz Dağı Kazançal Tepesinde yiyecek arayan ayı, TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇANKIRI Ilgaz Dağı Kazançal Tepesinde yiyecek arayan ayı, TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Çankırı ile Kastamonu arasında bulunan Ilgaz Dağı Kazançal Tepesi mevkiinde karla kaplı alanda bir süre önce yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı. Aç kalan ve bölgede dolaşarak yiyecek arayan ayı, 2 bin 160 metre yüksekliğindeki bölgede TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yiyecek bulamayan ayının, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:46 Kaynak: DHA
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