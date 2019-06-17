Son Dakika Haberleri: Yiyecek arayan ayı kamerayla görüntülendi
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Yiyecek arayan ayı kamerayla görüntülendi

1 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Fındıklı köyünde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarındaki ormanlık alanda bulunan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yiyecek arayan ayı kamerayla görüntülendi, System.String[]
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Fındıklı köyünde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarındaki ormanlık alanda bulunan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı bağlı Fındıklı köyü yol üzerinde Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarındaki ormanlık alanda görülen ayı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ayının bir süre yolun karşısına geçmeyi düşündüğü, kamerayı görüntüleyen kişinin çağırışlarına rağmen daha sonra vazgeçerek ormanlık alana geri döndüğü görülüyor.

Cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Davut Akın, daha önce birçok kez ayı gördüğünü ancak bu ayının diğerleri gibi kaçmadığını, yaklaşık 5-7 metre mesafeden cep telefonu kamerasıyla görüntülediğini söyledi.

Akın, "Ekip arkadaşlarla beraber arazide çalışırken yol kenarında ormanlık alanda gördüğüm ayıyı görüntüledim. Karşımıza birçok kez çıkıyorlar ama kaçtıkları için görüntüleme imkanı bulamıyoruz. Derede yiyecek avlayacağı için yolun karşısına geçmek istedi ancak daha sonra vazgeçti. Hayvan yaralı da olmuş olabilir çünkü hal ve tavırları sakindi" diye konuştu. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
Fındıklı, Ayancık, Sinop
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