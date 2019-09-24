Son Dakika Haberleri: Yiyecek arayan boz ayı ve sansar böyle görüntülendi
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Yiyecek arayan boz ayı ve sansar böyle görüntülendi

1 saat önce

Yiyecek arayan boz ayı ve sansar böyle görüntülendiARDAHAN - Ardahan'da gönüllü gençler tarafından doğa hayatını yakından incelemek kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara ayı, yaban domuzu, karga ve sansarın renkli görüntüleri yansıdı.

Yiyecek arayan boz ayı ve sansar böyle görüntülendi, System.String[]

Yiyecek arayan boz ayı ve sansar böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da gönüllü gençler tarafından doğa hayatını yakından incelemek kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara ayı, yaban domuzu, karga ve sansarın renkli görüntüleri yansıdı.

Ardahan'da gönüllü doğa sever gençler tarafından, yaban hayvanlarının yaşam alanları ve popülasyonunu incelemek amacıyla Yalnızçam ormanlarının bulunduğu alana fotokapan yerleştirildi.

Görüntülerde önce bir bozayı yer alıyor. Ayı beslenmek için akşam saatlerinde yiyecek aramaya çıkıyor. Videonun devamında objektife bu kez bir yaban domuzu ve sansar çıkıyor. Aynı karede görülen bu iki hayvan birlikte yiyecek arıyor. Videonun son kısmında ise 1 çift karganın toprağı eşelediği ve bir leşi yemeye çalıştığı görülüyor.

Ardahan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
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