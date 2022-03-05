Çiftçi ile tilkiden gülümseten görüntüler...Yiyecek arayan tilkiyi elleriyle besleyip "Köylü seni arıyor" dedi - Son Dakika

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Çiftçi ile tilkiden gülümseten görüntüler...Yiyecek arayan tilkiyi elleriyle besleyip "Köylü seni arıyor" dedi

Tilkinin suçlarını yüzüne bir ir sıralayıp" Seni Aleyna Tilkiye şapka yapacaklar ortalıklarda görünme" dedi

ISPARTA - Isparta'da bir fabrikada çalışan bekçi, bölgeye dadanan tilkiyi besleyip çiftçilere yakalanmaması konusunda uyardı. Tilkiye bisküvi verip bölgede işlediği suçları bir bir sayan bekçi, "Len oğlum köylü seni arıyor, neredesin? Kümes mi patlattın. Valla seni Aleyna'nın kafasına şapka yapacaklar. Yılmaz'ın tavuğunu, Ramazan'ın güvercinini yemişsin. Yakalarlarsa Aleyna'nın kafasına şapka yapacaklar, haberin olsun. Az görüşelim" dedi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Isparta'nın Sütçüler İlçesine bağlı Belence Köyü'nde bir mermer fabrikasında çalışan Yusuf Balcı ismindeki görevli, işyerlerine özellikle soğuk havalarda gelen tilkiyi eliyle besliyor. Balcı'nın tilkiye elleriyle bisküvi, ekmek gibi yiyeceklerle beslediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Tilkinin geleceği sırasında tahtaya ve duvara cep telefonun koyduğunu ve görüntüleri otomatik olarak kayıt aldığını söyleyen Balcı, ilginç anları da bu şekilde kaydettiğini belirtti.

"Kaçmıyor bana alıştı"

Tilkinin kendisinden kaçmadığını belirten Yusuf Balcı, "Bir mermer fabrikasında bekçilik yapıyorum. Tilki soğuk havalarda fabrikamıza geliyor ve yemeğini yiyip gidiyor. Başka tilkiler kaçıyor, ancak bu tilki kaçmıyor. Bana alıştı" dedi.

"Kameraya yansıyan konuşmalar"

Yusuf Balcı ile Tilki'nin ilginç konuşmalarından birisi de objektiflere şu şekilde yansıdı: "Len oğlum köylü seni arıyor, neredesin? Kümes mi patlattın. Valla seni Aleyna'nın kafasına şapka yapacaklar. Yılmaz'ın tavuğunu, Ramazan'ın güvercinini yemişim. Yakalarlarsa Aleyna'nın kafasına şapka yapacaklar, haberin olsun. Az görüşelim."